У Сербії розбився спортивний літак

На північному сході Сербії в муніципалітеті Зренянін розбився спортивний літак.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РТВ.

Катастрофа сталася, коли пілот Владімір Булат, який є президентом аероклубу "Зренянін", виконував акробатичний трюк в повітрі.

Літак впав раптово, його носова частина протаранила грунт на глибину 2 метрів.

"Спортивний літак впав цього ранку під час виконання акробатичної фігури в районі аеродрому Ечка, є жертви" - повідомили у сербському Центрі розслідування авіаційних інцидентів.

Зокрема, в результаті катастрофи загинув пілот. Повідомляється, що він мав чималий досвід польотів і його літак часто виконував акробатичні трюки в повітрі.

Розслідування має визначити причини авіакатастрофи.