У Сербії розбився спортивний літак
Четвер, 18 липня 2019, 13:51
На північному сході Сербії в муніципалітеті Зренянін розбився спортивний літак.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РТВ.
Катастрофа сталася, коли пілот Владімір Булат, який є президентом аероклубу "Зренянін", виконував акробатичний трюк в повітрі.
Літак впав раптово, його носова частина протаранила грунт на глибину 2 метрів.
"Спортивний літак впав цього ранку під час виконання акробатичної фігури в районі аеродрому Ечка, є жертви" - повідомили у сербському Центрі розслідування авіаційних інцидентів.
Зокрема, в результаті катастрофи загинув пілот. Повідомляється, що він мав чималий досвід польотів і його літак часто виконував акробатичні трюки в повітрі.
Розслідування має визначити причини авіакатастрофи.
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