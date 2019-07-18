В Сербии разбился спортивный самолет
На северо-востоке Сербии в муниципалитете Зренянин разбился спортивный самолет.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РТВ.
Катастрофа произошла, когда пилот Владимир Булат, который является президентом аэроклуба "Зренянин", выполнял акробатический трюк в воздухе.
Самолет упал внезапно, его носовая часть протаранила грунт на глубину 2 метров.
"Спортивный самолет упал сегодня утром во время выполнения акробатической фигуры в районе аэродрома Ечка, есть жертвы", - сообщили в сербском Центре расследования авиационных инцидентов.
В частности, в результате катастрофы погиб пилот. Сообщается, что он имел немалый опыт полетов и его самолет часто выполнял акробатические трюки в воздухе.
Расследование должно определить причины авиакатастрофы.