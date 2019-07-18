Супутникова система навігації ЄС відновила роботу після тижневого відключення

Європейська навігаційна супутникова система Galileo, яка тиждень не працювала через збій, відновила роботу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це видання Politico поінформував член команди Galileo.

"Комерційні користувачі вже можуть бачити ознаки відновлення сервісів Galileo з визначення місця розташування і часу", - повідомив він, говорячи на умовах анонімності.

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Навігаційна система, розроблена як більш точна європейська альтернатива системі глобального позиціонування США (GPS), загадковим чином відключилася наприкінці минулого тижня.

Член команди Galileo повідомив, що технічний інцидент стався через несправність обладнання в центрах управління, які обчислюють часовий та орбітальний прогноз, і які використовуються для обчислення навігаційного повідомлення.

За словами чиновника, тепер буде скликана розслідувальна комісія, щоб з'ясувати, що пішло не так.

Galileo складається з 22 супутників, а сигнал управляється двома наземними центрами управління в Італії та Німеччині.

Galileo, вартістю 10 млрд євро, все ще перебуває у пілотній стадії, у наступному році система повинна бути повністю введена в експлуатацію.