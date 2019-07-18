Спутниковая система навигации ЕС возобновила работу после недельного отключения

Европейская навигационная спутниковая система Galileo, которая неделю не работала из-за сбоя, возобновила работу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом изданию Politico сообщил член команды Galileo.

"Коммерческие пользователи уже могут видеть признаки восстановления сервисов Galileo по определению местоположения и времени", - сообщил он, говоря на условиях анонимности.

Навигационная система, разработанная как более точная европейская альтернатива системе глобального позиционирования США (GPS), загадочным образом отключилась в конце прошлой недели.

Член команды Galileo сообщил, что технический инцидент произошел из-за неисправности оборудования в центрах управления, которые вычисляют временной и орбитальный прогноз, и которые используются для вычисления навигационного сообщения.

По словам чиновника, теперь будет созвана следственная комиссия, чтобы выяснить, что пошло не так.

Galileo состоит из 22 спутников, а сигнал управляется двумя наземными центрами управления в Италии и Германии.

Galileo, стоимостью 10 млрд евро, все еще находится в пилотной стадии и в следующем году система должна быть полностью введена в эксплуатацию.