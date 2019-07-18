Франція хоче отримати посаду генсека Єврокомісії

Франція хоче отримати посаду генерального секретаря Європейської комісії в новому складі під керівництвом Урсули фон дер Ляєн.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Зараз посаду займає німець Мартін Зельмаєр, чиє призначення минулого року стало причиною скандалу в Брюсселі. Він піде у відставку наступного тижня.

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Відставка Зельмаєра була однією з умов, виставлених Францією та іншими країнами, щоб фон дер Ляєн стала наступним главою Комісії ЄС. Кілька країн заявили, що не приймуть главу комісії від Німеччини разом з німецьким генеральним секретарем.

Зельмаєр вже запропонував призначити на цей пост француза Олів'є Герсена, який в даний час очолює Генеральний директорат з фінансової стабільності.

Але така підтримка може зіграти проти Герсена. "Той факт, що Зельмаєр назвав свого кандидата, показує того в невигідному світлі, навіть якщо він буде кандидатом, якого я з задоволенням підтримаю", - сказав Франсуа-Ксав'є Белламі, глава французької делегації Європейської народної партії в Європарламенті.

Ще одним потенційним кандидатом є голова DG Research Жан-Ерік Паке.