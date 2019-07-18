Франция хочет получить должность генсека Еврокомиссии

Франция хочет получить пост генерального секретаря Европейской комиссии в новом составе под руководством Урсулы фон дер Ляйен.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Сейчас должность занимает немец Мартин Зельмайер, чье назначение в прошлом году стало причиной скандала в Брюсселе. Он уйдет в отставку на следующей неделе.

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Уход Зельмайера был одним из условий, выставленных Францией и другими странами, чтобы фон дер Ляйен стала следующим главой Комиссии ЕС. Несколько стран заявили, что не примут главу комиссии от Германии вместе немецким генеральным секретарем.

Зельмайер уже предложил назначить на этот пост француза Оливье Герсена, который в настоящее время возглавляет Генеральный директорат по финансовой стабильности.

Но такая поддержка может сыграть против Герсена. "Тот факт, что Зельмайер назвал своего кандидата, показывает того в невыгодном свете, даже если он будет кандидатом, которого я с удовольствием поддержу", - сказал Франсуа-Ксавье Беллами, глава французской делегации Европейской народной партии в Европарламенте.

Еще одним потенциальным кандидатом является глава DG Research Жан-Эрик Паке.