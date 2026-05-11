Україна готова направити у Фінляндію своїх експертів через інциденти з дронами

Україна висловила готовність відправити у Фінляндію групу своїх експертів, щоб поділитися досвідом та допомогти захистити повітряний простір від дронів.

Про це у своєму Х написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє "Європейська правда".

Коментар Сибіги з’явився за підсумками його зустрічі з главою МЗС Фінляндії Еліною Валтонен у Брюсселі.

"Щодо нещодавніх інцидентів із дронами, я підтвердив, що Україна готова надіслати до Фінляндії групу експертів, щоб поділитися своїм досвідом і допомогти у забезпеченні безпеки повітряного простору", – наголосив він.

Також міністри обговорили мирний процес, нову роль Європи в ньому і ситуацію на полі бою.

"Ми також поговорили про вступ України до ЄС – я наголосив на необхідності якомога швидше відкрити переговорні кластери. Ми обмінялися думками щодо подій за межами Європи, а саме в Центральній Азії, на Південному Кавказі та на Близькому Сході", – додав глава українського МЗС.

Нагадаємо, в останні дні березня і на початку квітня на південному сході Фінляндії в різних місцях знайшли чотири безпілотники, які ідентифікували як українські апарати, що мали атакувати територію РФ.

Також повідомляли, що українські дрони порушили фінський повітряний простір 3 травня.

За наявною інформацією, дрони залетіли до Фінляндії з півдня і прямували до східної частини Фінської затоки. Вони деякий час летіли вздовж кордону, а потім попрямували на схід, покинувши повітряний простір Фінляндії.

