Польща розслідує, як ексміністр, що перебуває в розшуку, виїхав з Угорщини до США

Польська влада з’ясовує обставини того, як колишній генпрокурор та міністр юстиції Збігнєв Зьобро, щодо якого ведеться низка розслідувань виїхав з Угорщини до США.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив Марчин Босацький, якого цитує The Guardian.

Як зазначив польський урядовець, польська влада "сподівається на серйозні переговори з нашими американськими партнерами щодо того, як Збігнєв Зьобро опинився у Сполучених Штатах".

"Ми дуже сподіваємося, що ця справа не затьмарить… традиційно добрі двосторонні відносини між Польщею та Америкою", – сказав він.

Босацький розповів, що "не так давно американський посол запевнив нас, що Сполучені Штати не мають наміру приймати Збігнєва Зьобро на своїй території".

Окремо прокуратура Польщі заявила, що розслідує обставини його виїзду до США, щоб з’ясувати, чи хтось допомагав йому "втекти та уникнути кримінальної відповідальності, тим самим перешкоджаючи розслідуванню" ймовірних правопорушень.

Прокуратура також повідомила, що звернулася до США з проханням уточнити, чи Зьобро або його заступник Марчин Романовський, який також просив притулку в Будапешті, але, як повідомляється, виїхав звідти у вихідні, отримали американські візи.

Якщо це підтвердиться, прокурори намагатимуться домогтися екстрадиції з США, але застерегли, що це, ймовірно, буде складним і тривалим юридичним процесом.

Нагадаємо, Зьобро невдовзі після зміни влади у Польщі опинився під серією розслідувань за ймовірні порушення, скоєні під час перебування на посаді. Серед іншого, йому закидають зловживання з коштами підпорядкованого Мін’юсту Фонду справедливості.

У лютому 10 лютого польська прокуратура попросила про європейський ордер на арешт для Зьобро.

Ексміністр з осені отримав політичний притулок в Угорщині за уряду Віктора Орбана – проте після зміни влади у Будапешті його політичний захист опинився під питанням.

10 травня стало відомо, що Зьобро виїхав з Угорщини до США.