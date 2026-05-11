Сибіга: Україна не підтримує кандидатуру Шредера як переговірника з РФ від ЄС

Україна виступає проти ідеї висунути кандидатуру ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера на роль переговірника з Росією від ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах 11 травня.

Український міністр наголосив, що є "багато інших достойних лідерів", які можуть виконувати цю функцію.

"Ні, не підтримуємо. Таку кандидатуру ми не підтримуємо однозначно", – зазначив Сибіга.

Висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас раніше заявила, що Шредер, який фактично є лобістом російських державних компаній, не може бути призначений перемовником від Європейського Союзу щодо завершення російсько-української війни.

Як повідомляла "Європейська правда", офіційний Берлін також не сприймає пропозицію Путіна про Шредера як перемовника з Росією від ЄС і вбачає у цьому спробу посіяти розкол у Європі та серед німецьких політиків.

82-річний Герхард Шредер був канцлером Німеччини з 1998 по 2005 рік і лідером СДПН з 1999 по 2004 рік і роками зазнавав критики за дружні стосунки з РФ та роботу на російські енергетичні компанії.