Угорщина не буде використовувати право вето для шантажу ЄС – майбутня глава МЗС
Майбутня міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан заявила, що її країна більше не використовуватиме право вето щодо політики Європейського Союзу як інструмент шантажу та докладатиме зусиль, щоб повернути довіру партнерів з ЄС та НАТО.
Про це вона сказала у понеділок, 11 травня, пише Bloomberg, передає "Європейська правда".
Орбан наголосила, що Угорщина "занадто часто ставала перешкодою у процесі ухвалення рішень в Європі".
"Ми використовували право вето не як крайній захід, а для політичного піару", – сказала вона.
Щодо України Орбан заявила, що Будапешт підтримуватиме її подальшу інтеграцію до ЄС лише з огляду на "суворий національний інтерес", а також продовжить вимагати додаткових прав для угорської меншини в Україні.
Як відомо, у суботу, 9 травня, Петер Мадяр офіційно розпочав виконувати повноваження угорського прем’єр-міністра.
Перед цим на інавгураційному засіданні парламенту обрали спікерку законодавчого органу; одним з перших її рішень стало повернення на будівлю прапора ЄС.
