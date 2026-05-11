Стармер запевнив, що не збирається відступати після провальних виборів

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер запевнив, що буде боротися за лідерство після провальних виборів.

Про це він сказав у понеділок, 11 травня, цитує BBC, пише "Європейська правда".

У Стармера запитали, чи братиме він участь у можливій боротьбі за лідерство. Це запитання пролунало на тлі того, як депутатка від Лейбористської партії Кетрін Вест погрожує кинути йому виклик.

"Я не збираюся відступати", – запевнив він.

Він наголосив, що Британія – це "розумна, толерантна, порядна країна", і це "та Британія, за яку я буду боротися".

Стармера також запитали, чи думав він про те, щоб піти у відставку після результатів виборів.

У відповідь на це прем’єр наголосив, що постійна зміна лідерів за попереднього уряду консерваторів "коштувала країні величезних витрат".

Як відомо, на місцевих виборах 7 травня Лейбористська партія втратила понад 1460 місць в англійських радах. Натомість партія Reform UK суттєво посилила позиції у традиційних лейбористських регіонах півночі Англії та Мідлендсу.

Стармер після провальних результатів Лейбористської партії на місцевих виборах заявив, що партія "припустилася непотрібних помилок", але пообіцяв залишитися на посаді глави уряду.