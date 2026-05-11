Зеленський після розмови з Умєровим заявив про активну роль США в обміні полоненими

Секретар РНБО Рустем Умєров розповів президенту Володимиру Зеленському про підсумки зустрічей зі спецпредставниками американського президента Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Про це він повідомив у соцмережах, передає "Європейська правда".

У понеділок, 11 травня, Зеленський заявив, що США "залишаються в дипломатії і, зокрема, виступили посередником у питанні про обмін полоненими".

Він зазначив, що зараз на необхідному рівні тривають контакти, щоб погодити конфігурацію обміну.

"Списки передані, і ми розраховуємо, що американська сторона буде активною в забезпеченні реалізації цієї домовленості. Були обговорені в Америці й можливі формати зустрічей і перемовин на рівні лідерів для завершення російської війни", – сказав він.

За словами Зеленського, окремо й детально Умєров доповів по контактах із країнами, які зацікавлені в Drone Deals з Україною.

"Вже близько 20 країн у роботі на різних етапах: чотири угоди вже підписані, і в рамках цих угод готуються перші контракти, з іншими країнами тривають підготовчі процедури для політичних домовленостей, які відкриють шлях бізнесу", – додав він.

Як повідомляла "Європейська правда", 7 травня Умєров вирушив до США для зустрічі з перемовниками президента Дональда Трампа.

Глава держави зазначив, що Україна очікує в Києві представників президента Америки на рубежі весни-літа.

Переговорний процес щодо російсько-української війни майже зупинився з початком кампанії США та Ізраїлю проти Ірану. Очікувана поїздка перемовників Трампа до Києва "після Великодня" так і не відбулася.