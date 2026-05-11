У Лейбористській партії дали дедлайн для висунення альтернативи Стармеру

Депутатка від Лейбористської партії Кетрін Вест, яка погрожує кинути виклик Кіру Стармеру на посаді прем'єр-міністра, дасть депутатам час до ранку 12 травня, щоб висунути нову кандидатуру на посаду лідера партії.

Про це вона сказала у понеділок, 11 травня, цитує Politico, пише "Європейська правда".

Як відомо, раніше Вест заявила, що планує ініціювати боротьбу за лідерство після нищівної поразки Лейбористської партії на минулотижневих місцевих виборах, якщо Стармер не продемонструє зміну курсу, або хтось із міністрів уряду не кине йому виклик.

"Якщо я відчую, що все мляво і нічого не змінилося – я надішлю електронного листа всім членам Лейбористської партії в парламенті [в обідню пору], щоб заручитися підтримкою моєї кандидатури", – сказала вона.

Вест зазначила, що хоче "встановити крайній термін" на ранок 12 травня, щоб уникнути того, що виклик буде "тривати й тривати".

Окрім цього, вона також залишила відкритою можливість повністю відмовитися від своєї кандидатури.

"Якщо раптом [Стармер] візьметься за справу і я побачу більше боротьби, то ситуація може змінитися", – додала Вест.

Як відомо, на місцевих виборах 7 травня Лейбористська партія втратила понад 1460 місць в англійських радах. Натомість партія Reform UK суттєво посилила позиції у традиційних лейбористських регіонах півночі Англії та Мідлендсу.

Стармер після провальних результатів Лейбористської партії на місцевих виборах заявив, що партія "припустилася непотрібних помилок", але пообіцяв залишитися на посаді глави уряду.