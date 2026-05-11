Греція поінформує ЄС про дрон із вибухівкою біля своїх берегів

Міністр закордонних справ Греції Георгіос Герапетрітіс поінформує своїх колег на засіданні міністрів закордонних справ Європейського Союзу в Брюсселі в понеділок про таємничий безпілотний катер, виявлений минулого тижня біля берегів острова Лефкада.

Судно, ідентифіковане як безпілотний надводний катер українського виробництва типу "Магура V3", яке, за повідомленнями, було оснащене трьома детонаторами, у п’ятницю було перевезено на військово-морську базу для огляду.

Герапетрітіс заявив, що грецька влада розслідує інцидент і має намір подати офіційну ноту після завершення розслідування.

"Греція вживе всіх необхідних заходів, щоб Середземне море не стало театром воєнних дій", – сказав він.

Міністр також попередив про серйозну загрозу для свободи судноплавства, безпеки цивільного населення та навколишнього середовища.

Оскільки експертні групи дедалі частіше зазначають, що цей апарат схожий на військовий безпілотник "Магура V3" українського виробництва, набирає обертів і версія про те, що його ціллю були російські судна, які перевозять нафту та газ у Середземному морі.

Повідомляли, що влада Греції активізувала розслідування того, як дрон із вибухівкою опинився у водах біля західного узбережжя країни.