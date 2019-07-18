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В школах біля Нотр-Даму проведуть глибоку очистку через забруднення свинцем

Четвер, 18 липня 2019, 17:57

Влада Парижа наказала провести ретельне прибирання у школах біля собору Нотр-Дам, оскільки рівень свинцю у них після квітневої пожежі виявився значно перевищеним.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

У результаті пожежі 15 квітня тонни токсичного свинцю з металевого даху собору піднялися в повітря та забруднили довколишні території.

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У міському департаменті охорони здоров'я заперечили, що рівень свинцю надмірно високий. Проте заявили, що у близько 10 школах біля собору проведуть глибоку очистку.

Паризьке регіональне агентство охорони здоров'я вже рекомендувало здати аналіз крові дітям у віці до 7 років і вагітним жінкам, які живуть недалеко від Нотр-Дама, через побоювання про можливе отруєння свинцем.

Чиновники стверджують, що полум'я, яке зруйнувало собор 15 квітня, виділяло токсичні речовини. У вогні розплавилися близько 300 тонн свинцю з даху і дзвіниці собору.

Через тиждень після пожежі паризька поліція заявляла, що загроза впливу свинцю була "локалізована", але попередила людей, що живуть поруч з собором, про необхідність використовувати "вологі серветки для прибирання пилу".

Нагадаємо, причиною пожежі в Соборі Паризької Богоматері могло стати коротке замикання у частині будівлі, яка перебувала на реконструкції.

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