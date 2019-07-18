В школах у Нотр-Дама проведут глубокую очистку из-за загрязнения свинцом

Власти Парижа приказали провести тщательную уборку в школах у собора Нотр-Дам, поскольку уровень свинца в них после апрельского пожара оказался значительно превышен.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

В результате пожара 15 апреля тонны токсичного свинца с металлической крыши собора поднялись в воздух и загрязнили близлежащие территории.

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В городском департаменте здравоохранения отрицали, что уровень свинца чрезмерно высок. Однако заявили, что в около 10 школах у собора проведут глубокую очистку.

Парижское региональное агентство здравоохранения уже рекомендовало сдать анализ крови детям в возрасте до 7 лет и беременным женщинам, живущим недалеко от Нотр-Дама, из-за опасений о возможном отравлении свинцом.

Чиновники утверждают, что пламя, которое разрушило собор 15 апреля, выделяло токсичные вещества. В огне расплавились около 300 тонн свинца с крыши и колокольни собора.

Через неделю после пожара парижская полиция заявляла, что угроза воздействия свинца была "локализована", но предупредила людей, живущих рядом с собором, о необходимости использовать "влажные салфетки для уборки пыли".

Напомним, причиной пожара в Соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание в части здания, которое находилась на реконструкции.