Сійярто дивує обурення України передвиборчими вояжами угорців на Закарпаття

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що не розумію, чому українська політична еліта так гостро реагує на візити угорських чиновників на Закарпаття перед виборами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у інтерв’ю українській службі "Голосу Америки".

"Відверто, я не розумію. Я не розумію такої реакції української політичної еліти. Знаєте, якщо будь-який лідер сусідньої країни приїде в Угорщину, щоб зустрітись зі своєю меншиною на нашій території, ми будемо раді", - сказав Сійярто, коментуючи заяви України щодо неприйнятності візитів угорських чиновників на Закарпаття перед достроковими виборами 21 липня.

Сійярто заявив, що інші країни, зокрема, Сербія, Румунія та Словаччина, "не мають жодних проблем", коли він відвідує їх протягом передвиборчої кампанії.

"Українська політична еліта не може заперечувати того, що на території України живе 150 тисяч угорців. Вони віддані громадяни України. Але вони — угорці. Це реальність, і заперечувати її не дуже добре", - сказав Сійярто.

Він заявив, що відповідно до міжнародних норм "має бути вільний доступ для контакту з меншинами на території інших країн".

"На мій погляд, українській владі не слід було так реагувати. Не думаю, що заохочення угорців взяти участь у виборах суперечить інтересам самої України", - додав глава угорського МЗС.

Сійярто також зазначив, що не отримував офіційного запрошення з боку українського МЗС, щоб відвідати Київ, і вже потім вирушити на Закарпаття разом з представниками українського міністерства. Заступник глави Офісу президента України Вадим Пристайко раніше говорив, що Сійярто запрошували спочатку до Києва.

15 липня Міністерство закордонних справ України попередило угорських чиновників, що готове вжити заходів, аби не допустити втручання угорської влади у внутрішньополітичне життя України перед парламентськими виборами.

Попри застереження українського МЗС, Сійярто наступного дня прибув на Закарпаття, та заявив, що не вважає свій приїзд втручанням в українські вибори.

МЗС заявило, що звернеться до компетентних органів України з проханням надати правову оцінку візиту глави МЗС Угорщини на Закарпаття.

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