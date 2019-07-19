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Волкер засудив роздачу паспортів РФ жителям Донецької і Луганської областей

П'ятниця, 19 липня 2019, 08:00

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що розширення указу про спрощену видачу паспортів РФ жителям ОРДЛО на всю територію Донецької і Луганської областей загрожує Мінському процесу.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Росія повинна виконувати свої зобов'язання за Мінськими угодами. Прискорення видачі російських паспортів українським громадянам суперечить духу Мінських угод і ставить під загрозу зусилля зі встановлення миру для громадян України" - написав Волкер.

Нагадаємо, 17 липня Президент Росії Владімір Путін спростив отримання громадянства РФ для жителів цілих Донецької і Луганської областей України.

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