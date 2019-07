Волкер засудив роздачу паспортів РФ жителям Донецької і Луганської областей

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що розширення указу про спрощену видачу паспортів РФ жителям ОРДЛО на всю територію Донецької і Луганської областей загрожує Мінському процесу.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Росія повинна виконувати свої зобов'язання за Мінськими угодами. Прискорення видачі російських паспортів українським громадянам суперечить духу Мінських угод і ставить під загрозу зусилля зі встановлення миру для громадян України" - написав Волкер.

Russia needs to fulfill its Minsk obligations. Expediting Russian passports for Ukrainian citizens flies in the face in the spirit of the Minsk agreements and puts at risk efforts to bring peace to the citizens of Ukraine.