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Волкер осудил раздачу паспортов РФ жителям Донецкой и Луганской областей

Пятница, 19 июля 2019, 08:00

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что расширение указа об упрощенной выдаче паспортов РФ жителям ОРДЛО на всю территорию Донецкой и Луганской областей грозит Минскому процессу.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Россия должна выполнять свои обязательства по Минским соглашениям. Ускорение выдачи российских паспортов украинским гражданам противоречит духу Минских соглашений и ставит под угрозу усилия по установлению мира для граждан Украины", - написал Волкер.

Напомним, 17 июля Президент России Владимир Путин упростил получение гражданства РФ для жителей целых Донецкой и Луганской областей Украины.

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