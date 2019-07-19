Волкер осудил раздачу паспортов РФ жителям Донецкой и Луганской областей

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что расширение указа об упрощенной выдаче паспортов РФ жителям ОРДЛО на всю территорию Донецкой и Луганской областей грозит Минскому процессу.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Россия должна выполнять свои обязательства по Минским соглашениям. Ускорение выдачи российских паспортов украинским гражданам противоречит духу Минских соглашений и ставит под угрозу усилия по установлению мира для граждан Украины", - написал Волкер.

Russia needs to fulfill its Minsk obligations. Expediting Russian passports for Ukrainian citizens flies in the face in the spirit of the Minsk agreements and puts at risk efforts to bring peace to the citizens of Ukraine. — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 18 липня 2019 р.

Напомним, 17 июля Президент России Владимир Путин упростил получение гражданства РФ для жителей целых Донецкой и Луганской областей Украины.