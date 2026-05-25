У Британії чекають на найспекотніший травневий день в історії спостережень

Понеділок 25 травня, як очікується, стане найспекотнішим травневим днем за всю історію спостережень у Великій Британії.

Про це повідомила британська Метеорологічна служба, пише "Європейська правда".

"Сьогодні у Великій Британії очікується найспекотніший день травня за всю історію спостережень, з максимальною температурою до 35°C", – заявили у службі.

Записи британської Метеорологічної служби сягають понад 140 років, починаючи з 1884 року.

Попередній рекорд травня, який становить 32,8°C, був зафіксований тричі, востаннє – у 1944 році, повідомляє Sky News.

Зазвичай рекорди встановлюються, коли температура відхиляється лише на десяті частки градуса, що робить цю спеку безпрецедентною для цієї пори року, зазначили метеорологи.

За даними метеорологів, також було попередньо зафіксовано найвищу за всю історію спостережень добову мінімальну температуру в травні.

"Протягом ночі на аеродромі Кенлі температура не опускалася нижче 19,4°C, що попередньо перевершило попередній травневий рекорд у 18,9°C, встановлений ще в 1944 році", – заявила Метеорологічна служба.

Нагадаємо, західне узбережжя Гренландії пережило найтепліший січень за всю історію спостережень.

Також повідомляли, що Британія пережила найспекотніший рік за всю історію спостережень у 2025 році.