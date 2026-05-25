Румуни голосували би проти відставки президента у разі спроби імпічменту

Понад половина румунів голосували б проти дострокової відставки президента Нікушора Дана у разі спроби оголосити йому імпічмент, що у Румунії вимагає затвердження рішення парламенту на референдумі.

Як повідомляє Digi24, пише "Європейська правда", такими виявились результати опитування INSCOP на замовлення Informat.ro та аналітичного центру Strategic Thinking Group.

Якби референдум для затвердження рішення парламенту про імпічмент Нікушору Дану відбувався найближчими вихідними, його підтримали б 44% опитаних.

У той же час 50,7% голосували б проти відставки президента. Ще 5,4% обрали варіант "не визначився з відповіддю" або не стали відповідати.

Серед тих, хто визначився з думкою, частка голосів "проти" імпічменту складала б 53,1%.

Частка тих, хто голосував би за імпічмент Дану, найвища серед прихильників ультраправого "Альянсу за об’єднання румунів" (77%), людей з лише початковою освітою (63%) та мешканців сільської місцевості (55%).

Частка тих, хто голосував би проти імпічменту, вища серед прихильників Національно-ліберальної партії та "Союзу порятунку Румунії" (по 86%), прихильників соціал-демократів (59%), людей з вищою освітою (73%), мешканців столиці та великих міст (68% і 61% відповідно).

Збір даних проводили 11-14 травня методом телефонно-комп'ютерного інтерв'ювання на репрезентативній вибірці зі 1,100 осіб, допустима похибка складає ± 3%.

Нагадаємо, Румунія увійшла в політичну кризу після розколу керівної коаліції, що призвело до відставки уряду Іліє Боложана.

Лідерка румунської партії SOS Romania Діана Шошоаке на початку травня заявила, що починає процедуру імпічменту Нікушора Дана.

Президент раніше заявив, що не сприймає серйозно спекуляції про можливість втрати ним посади у разі відмови затверджувати потенційний уряд за участю ультраправих.