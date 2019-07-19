Майбутнє Європи значно залежить від того, коли і як Росія стане демократичною - Кубілюс

Від того, коли і як Росія стане на шлях демократії, залежить майбутнє всієї Європи, тож ЄС слід посилити санкції проти Кремля, від свавілля якого потерпають і самі росіяни.

Про це заявив литовський євродепутат Андрюс Кубілюс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

"Майбутнє всього європейського континенту буде великою мірою залежати від того, коли і як Росія повернеться до статусу демократичної країни, котра поважає міжнародне законодавство та права людини. Наразі цього не відбувається. З цієї причини страждають не лише Україна та Грузія - потерпають також самі росіяни", - сказав представник групи ЄНП під час пленарного засідання Європарламенту.

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За його словами, Литва має вагомі причини прагнути добрих відносин з Росією, однак необхідно, щоб Москва змінила поведінку, поважала міжнародне право, демократію та права людини.

"Як ми можемо у цьому допомогти Росії? Перш за все, дуже чітко та голосно заявляти про порушення міжнародного законодавства та прав людини, залишатися сильними у здійсненні санкцій та розглянути нові інструменти для впливу на поведінку російської влади. Це потрібно українцям, які страждають від агресії, це потрібно політичним в’язням, це потрібно самим росіянам, це необхідно для всієї Європи", - додав депутат ЄП.

Кубілюс закликає ЄС у 2020 році пообіцяти Україні перспективу членства.