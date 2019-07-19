Будущее Европы очень зависит от того, когда и как РФ станет демократической - Кубилюс

От того, когда и как Россия станет на путь демократии, зависит будущее всей Европы, поэтому ЕС следует ужесточить санкции против Кремля, от произвола которого страдают и сами россияне.

Об этом заявил литовский евродепутат Андрюс Кубилюс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"Будущее всего европейского континента будет во многом зависеть от того, когда и как Россия вернется к статусу демократической страны, которая уважает международное законодательство и права человека. Пока этого не происходит. По этой причине страдают не только Украина и Грузия - страдают также сами россияне" , - сказал представитель группы ЕНП во время пленарного заседания Европарламента.

По его словам, у Литвы есть веские причины стремиться к хорошим отношениям с Россией, однако необходимо, чтобы Москва изменила поведение, уважала международное право, демократию и права человека.

"Как мы можем в этом помочь России? Прежде всего, очень четко и громко заявлять о нарушении международного законодательства и прав человека, оставаться сильными в осуществлении санкций и рассмотреть новые инструменты для влияния на поведение российских властей. Это нужно украинцам, страдающим от агрессии, это нужно политическим заключенным, это нужно самим россиянам, это необходимо всей Европе", - добавил депутат ЕП.

Кубилюс призывает ЕС в 2020 году пообещать Украине перспективу членства.