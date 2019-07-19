В катастрофі невеликого літака в австрійських Альпах загинули троє людей
П'ятниця, 19 липня 2019, 10:53
Троє людей загинули в авіакатастрофі невеликого літака в Альпах на території Австрії недалеко від кордону з Німеччиною.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.
Літак розбився близько 17. 30 за місцевим часом у четвер в горах поблизу міста Лойташ, недалеко від німецького курорту Гарміш-Партенкірхен, врізавшись в скелю на висоті близько 2300 метрів.
Австрійська влада стверджує, що літак повністю згорів після падіння, і не було відразу ясно, де він був зареєстрований або куди прямував.
Австрійська поліція повідомила в п'ятницю, що особи загиблих в результаті катастрофи все ще не відомі.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.powered by lun.ua