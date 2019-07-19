В катастрофі невеликого літака в австрійських Альпах загинули троє людей

Троє людей загинули в авіакатастрофі невеликого літака в Альпах на території Австрії недалеко від кордону з Німеччиною.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Літак розбився близько 17. 30 за місцевим часом у четвер в горах поблизу міста Лойташ, недалеко від німецького курорту Гарміш-Партенкірхен, врізавшись в скелю на висоті близько 2300 метрів.

Австрійська влада стверджує, що літак повністю згорів після падіння, і не було відразу ясно, де він був зареєстрований або куди прямував.

Австрійська поліція повідомила в п'ятницю, що особи загиблих в результаті катастрофи все ще не відомі.