В катастрофе небольшого самолета в австрийских Альпах погибли трое людей

Трое человек погибли в авиакатастрофе небольшого самолета в Альпах на территории Австрии недалеко от границы с Германией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Самолет разбился около 17. 30 по местному времени в четверг в горах вблизи города Лойташ, недалеко от немецкого курорта Гармиш-Партенкирхен, врезавшись в скалу на высоте около 2300 метров.

Австрийские власти утверждают, что самолет полностью сгорел после падения, и не было сразу ясно, где он был зарегистрирован или куда направлялся.

Австрийская полиция сообщила в пятницу, что личности погибших в результате катастрофы все еще не известны.