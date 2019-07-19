Литва затримала російського бізнесмена, підозрюваного в нафтовій кризі в Європі

У Вільнюсі поліція затримала російського підприємця Романа Ружечка, фігуранта справи про забруднення нафтопроводу "Дружба".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

"Можу підтвердити, що в ході здійснення розшуку Інтерполу особу затримали. Прокуратура утримується від детальніших коментарів", - заявила BNS в п'ятницю представник зі зв'язків з громадськістю Генпрокуратури Литви Еляна Мартінонене.

Ружечко - колишній глава cамарського терміналу "Транснафти". У травні в Росії суд заочно заарештував його і оголосив в розшук.

Російський нафтопровід "Дружба" зупинили 19 квітня, коли в Центральній і Східній Європі виявили забруднену нафту з РФ. У ній була велика концентрація дихлоретану - токсичної сполуки, що має високий корозійний вплив.

Читайте також Лукашенко зажадав від Росії компенсації за забруднену нафту

Першою про це повідомила Білорусь, після чого постачання призупинили до Білорусі, Польщі, Німеччини, Угорщини, Словаччини, Чехії. Ця нафта була завантажена в понад десять танкерів в російському порту Усть-Луга.

На початку травня резервне відгалуження газопроводу "Дружба" знову почало поставляти російську нафту в Білорусь, пізніше - в напрямку України - в Словаччину, Угорщину, Чехію, а на початку червня - в Польщу і Німеччину.

За даними "Транснафти", через трубопровід в порт Усть-Луги відкачали близько 3 млн тонн забрудненої нафти. Чинний в Литві нафтопереробний завод польського капіталу Orlen Lietuva запевняє, що також отримав вантаж нафти, забрудненої хлором.