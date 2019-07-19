Литва затримала російського бізнесмена, підозрюваного в нафтовій кризі в Європі
У Вільнюсі поліція затримала російського підприємця Романа Ружечка, фігуранта справи про забруднення нафтопроводу "Дружба".
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.
"Можу підтвердити, що в ході здійснення розшуку Інтерполу особу затримали. Прокуратура утримується від детальніших коментарів", - заявила BNS в п'ятницю представник зі зв'язків з громадськістю Генпрокуратури Литви Еляна Мартінонене.
Ружечко - колишній глава cамарського терміналу "Транснафти". У травні в Росії суд заочно заарештував його і оголосив в розшук.
Російський нафтопровід "Дружба" зупинили 19 квітня, коли в Центральній і Східній Європі виявили забруднену нафту з РФ. У ній була велика концентрація дихлоретану - токсичної сполуки, що має високий корозійний вплив.
Першою про це повідомила Білорусь, після чого постачання призупинили до Білорусі, Польщі, Німеччини, Угорщини, Словаччини, Чехії. Ця нафта була завантажена в понад десять танкерів в російському порту Усть-Луга.
На початку травня резервне відгалуження газопроводу "Дружба" знову почало поставляти російську нафту в Білорусь, пізніше - в напрямку України - в Словаччину, Угорщину, Чехію, а на початку червня - в Польщу і Німеччину.
За даними "Транснафти", через трубопровід в порт Усть-Луги відкачали близько 3 млн тонн забрудненої нафти. Чинний в Литві нафтопереробний завод польського капіталу Orlen Lietuva запевняє, що також отримав вантаж нафти, забрудненої хлором.