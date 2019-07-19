Литва задержала российского бизнесмена, подозреваемого в нефтяном кризисе в Европе

В Вильнюсе полиция задержала российского предпринимателя Романа Ружечко, фигуранта дела о загрязнении нефтепровода "Дружба".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

"Могу подтвердить, что в ходе осуществления розыска Интерпола лицо задержали. Прокуратура воздерживается от подробных комментариев", - заявила BNS в пятницу представитель по связям с общественностью Генпрокуратуры Литвы Эляна Мартинонене.

Ружечко - бывший глава самарского терминала "Транснефти". В мае в России суд заочно арестовал его и объявил в розыск.

Российский нефтепровод "Дружба" остановили 19 апреля, когда в Центральной и Восточной Европе обнаружили загрязненную нефть из РФ. В ней была большая концентрация дихлорэтана - токсичного соединения, имеющего высокое коррозионное воздействие.

Первой об этом сообщила Беларусь, после чего поставки приостановили в Беларусь, Польшу, Германию, Венгрию, Словакию, Чехию. Эта нефть была загружена в более чем десять танкеров в российском порту Усть-Луга.

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В начале мая резервное ответвления газопровода "Дружба" вновь начало поставлять российскую нефть в Беларусь, позже - в направлении Украины - в Словакию, Венгрию, Чехию, а в начале июня - в Польшу и Германию.

По данным "Транснефти", через трубопровод в порт Усть-Луга было откачано около 3 млн тонн загрязненной нефти. Действующий в Литве нефтеперерабатывающий завод польского капитала Orlen Lietuva уверяет, что также получил груз нефти, загрязненной хлором.