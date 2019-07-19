Затриманий росіянин, підозрюваний у нафтовій кризі в Європі, просить притулку в Литві

Затриманий у Вільнюсі російський підприємець Роман Ружечко, фігурант справи про забруднення нафтопроводу "Дружба", попросив у Литви політичного притулку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив агентству Reuters прессекретар Вільнюського окружного суду.

Ружечко - колишній глава cамарського терміналу "Транснафти" - компанії, що володіє й управляє нафтопроводом.

Російська прокуратура звинуватила Ружечка і декількох інших людей у ​​злочинній змові з метою забруднення "Дружби". У травні в Росії суд заочно заарештував його і оголосив в розшук.

Адвокат Ружечка сказав, що в матеріалах прокуратури немає доказів, що свідчать про вину його клієнта.

Суд у Вільнюсі дозволив тримісячне ув'язнення Ружечка на прохання литовських прокурорів, повідомив прессекретар суду.

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Російський нафтопровід "Дружба" зупинили 19 квітня, коли в Центральній і Східній Європі виявили забруднену нафту з РФ. У ній була велика концентрація дихлоретану - токсичної сполуки, що має високий корозійний вплив.

Першою про це повідомила Білорусь, після чого постачання призупинили до Білорусі, Польщі, Німеччини, Угорщини, Словаччини, Чехії. Ця нафта була завантажена в понад десять танкерів в російському порту Усть-Луга.

На початку травня резервне відгалуження газопроводу "Дружба" знову почало поставляти російську нафту в Білорусь, пізніше - в напрямку України - в Словаччину, Угорщину, Чехію, а на початку червня - в Польщу і Німеччину.

За даними "Транснафти", через трубопровід в порт Усть-Луги відкачали близько 3 млн тонн забрудненої нафти. Чинний в Литві нафтопереробний завод польського капіталу Orlen Lietuva запевняє, що також отримав вантаж нафти, забрудненої хлором.