Задержанный россиянин, подозреваемый в нефтяном кризисе в Европе, просит убежища в Литве

Задержанный в Вильнюсе российский предприниматель Роман Ружечко, фигурант дела о загрязнении нефтепровода "Дружба", попросил политическое убежище в Литве.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил агентству Reuters пресс-секретарь Вильнюсского окружного суда.

Ружечко - бывший глава cамарского терминала "Транснефти" - компании, владеющей и управляющей нефтепроводом.

Российская прокуратура обвинила Ружечко и нескольких других людей в преступном сговоре с целью загрязнения "Дружбы". В мае в России суд заочно арестовал его и объявил в розыск.

Адвокат Ружечко сказал, что в материалах прокуратуры нет доказательств, свидетельствующих о вине его клиента.

Суд в Вильнюсе позволил трехмесячное заключение Ружечко по просьбе литовских прокуроров, сообщил пресс-секретарь суда.

Российский нефтепровод "Дружба" остановили 19 апреля, когда в Центральной и Восточной Европе обнаружили загрязненную нефть из РФ. В ней была большая концентрация дихлорэтана - токсичного соединения, имеющего высокое коррозионное воздействие.

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Первой об этом сообщила Беларусь, после чего поставки приостановили в Беларусь, Польшу, Германию, Венгрию, Словакию, Чехию. Эта нефть была загружена в более чем десять танкеров в российском порту Усть-Луга.

В начале мая резервное ответвления газопровода "Дружба" вновь начало поставлять российскую нефть в Беларусь, позже - в направлении Украины - в Словакию, Венгрию, Чехию, а в начале июня - в Польшу и Германию.

По данным "Транснефти", через трубопровод в порт Усть-Луга было откачано около 3 млн тонн загрязненной нефти. Действующий в Литве нефтеперерабатывающий завод польского капитала Orlen Lietuva уверяет, что также получил груз нефти, загрязненной хлором.