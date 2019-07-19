Віцепрем’єр Італії виключив кризу в уряді

Віцепрем’єр Італії, глава "Руху 5 зірок" Луїджі Ді Майо виключив кризу в уряді через розбіжності з коаліційним партнером, партією "Ліга".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство ANSA.

"Я виключаю, що може бути криза. Нам потрібно проводити наші важливі реформи" - сказав він.

За словами Ді Майо, коаліційним партнерам потрібно говорити один з одним, а не через пресу.

Таким чином він відреагував на інтерв’ю італійським ЗМІ віцепрем’єра Маттеор Сальвіні, який припустив можливість дострокових виборів.

"Якби у мене були якісь підозри щодо Сальвіні, я не був би в уряді" - заявив Ді Майо, відповідаючи на питання про можливе російське фінансування партії "Ліга".

Нагадаємо, італійський євродепутат Карло Календа заявив, що група Прогресивний альянс соціалістів і демократів (S&D) запропонує створити спеціальну парламентську комісію задля вивчення того, чи існував зовнішній вплив на вибори в ЄС у травні.