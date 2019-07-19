Вице-премьер Италии исключил кризис в правительстве

Вице-премьер Италии, глава "Движения 5 звезд" Луиджи Ди Майо исключил кризис в правительстве из-за разногласий с коалиционным партнером-партией "Лига".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство ANSA.

"Я исключаю, что может быть кризис. Нам нужно проводить наши важные реформы", - сказал он.

По словам Ди Майо, коалиционным партнерам нужно говорить друг с другом, а не через прессу.

Таким образом он отреагировал на интервью итальянским СМИ вице-премьера Маттеор Сальвини, который допустил возможность досрочных выборов.

"Если бы у меня были какие-то подозрения о Сальвини, я не был бы в правительстве", - заявил Ди Майо, отвечая на вопрос о возможном российское финансирование партии "Лига".

Напомним, итальянский евродепутат Карло Календа заявил, что группа Прогрессивный альянс социалистов и демократов (S&D) предложит создать специальную парламентскую комиссию для изучения того, существовало ли внешнее влияние на выборы в ЕС в мае.