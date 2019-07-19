Під час вуличних перегонів у Британії авто врізались у людей: 17 постраждалих

Щонайменше 17 людей постраждали в результаті ДТП під час вуличних перегонів в британському місті Стівенідж на північ від Лондона.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Траспортні засоби зіштовхнулися у четвер ввечері. У результаті двоє людей отримали сильні поранення, ще 15 – легші.

Відеозаписи з місця події показують, як один автомобіль проїжджає повз інший, перш ніж вони зіштовхуються. У результаті одне авто врізається в людей, що стоять біля узбіччя, а інше – влітає в натовп по інший бік дороги.

Організатори події під назвою Cruise-Herts повідомили, що у четвер відбувався захід, де люди презентували тюнінговані автомобілі. Цю зустріч проводять 17 років поспіль, щоб зібрати гроші на благодійність. Традиційно на цьому заході не відбуваються перегони, але цього разу двоє автомобілістів несподівано вирішили влаштувати гонку.

Поліція Хартфордшира заявила, що проводить розслідування. Нікого не затримали.