Во время уличных гонок в Британии авто врезались в людей: 17 пострадавших

По меньшей мере 17 человек пострадали в результате ДТП во время уличных гонок в британском городе Стивенидж к северу от Лондона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Транспортные средства столкнулись в четверг вечером. В результате два человека получили сильные ранения, еще 15 - легкие.

Видеозаписи с места события показывают, как один автомобиль проезжает мимо другого, прежде чем они сталкиваются. В результате один автомобиль врезается в людей, стоящих у обочины, а другой — влетает в толпу по другую сторону дороги.

Организаторы события под названием Cruise-Herts сообщили, что в четверг проходило мероприятие, где люди презентовали тюнингованные автомобили. Эту встречу проводят 17 лет подряд, чтобы собрать деньги на благотворительность. Традиционно на этом мероприятии не происходят гонки, но на этот раз двое автомобилистов неожиданно решили устроить гонку.

Полиция Хартфордшира заявила, что проводит расследование. Никого не задержали.