У Греції стався землетрус магнітудою 5,1

Сильний землетрус сколихнув грецьку столицю Афіни близько 14:30 у п'ятницю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Магнітуда підземного поштовху становила 5,1 за шкалою Ріхтера, відповідно до даних Євро-Середземноморського інституту. Поштовх тривав 15 секунд. Спочатку повідомлялося про магнітуду 5,3.

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Одразу не було повідомлень про травмування або будь-які значні збитки, хоча повідомлялося про деякі відключення електроенергії в центрі Афін.

Епіцентр землетрусу був розташований за 23 кілометри на північний захід від Афін на глибині приблизно 5 кілометрів.

Приблизно через годину були зафіксовані ще два повторні поштовхи магнітудою 4,4.