В Афинах произошло землетрясение магнитудой 5,1

Сильное землетрясение потрясло греческую столицу Афины около 14:30 в пятницу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Магнитуду подземного толчка оценили в 5,1 по шкале Рихтера, согласно данным Евро-Средиземноморского института. Толчок продолжался 15 секунд. Первоначально сообщалось о магнитуде 5,3.

Пока не было сообщений о травмах или любых значительных убытках, хотя сообщалось о некоторых отключениях электроэнергии в центре Афин.

Эпицентр землетрясения находился в 23 километрах к северо-западу от Афин на глубине примерно 5 километров.

Примерно через час были зафиксированы еще два повторных толчка магнитудой 4,4.