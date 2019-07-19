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В Афинах произошло землетрясение магнитудой 5,1

Пятница, 19 июля 2019, 14:45

Сильное землетрясение потрясло греческую столицу Афины около 14:30 в пятницу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Магнитуду подземного толчка оценили в 5,1 по шкале Рихтера, согласно данным Евро-Средиземноморского института. Толчок продолжался 15 секунд. Первоначально сообщалось о магнитуде 5,3.

Пока не было сообщений о травмах или любых значительных убытках, хотя сообщалось о некоторых отключениях электроэнергии в центре Афин.

Эпицентр землетрясения находился в 23 километрах к северо-западу от Афин на глубине примерно 5 километров.

Примерно через час были зафиксированы еще два повторных толчка магнитудой 4,4.

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