В Афинах произошло землетрясение магнитудой 5,1
Пятница, 19 июля 2019, 14:45
Сильное землетрясение потрясло греческую столицу Афины около 14:30 в пятницу.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.
Магнитуду подземного толчка оценили в 5,1 по шкале Рихтера, согласно данным Евро-Средиземноморского института. Толчок продолжался 15 секунд. Первоначально сообщалось о магнитуде 5,3.
Пока не было сообщений о травмах или любых значительных убытках, хотя сообщалось о некоторых отключениях электроэнергии в центре Афин.
Эпицентр землетрясения находился в 23 километрах к северо-западу от Афин на глубине примерно 5 километров.
Примерно через час были зафиксированы еще два повторных толчка магнитудой 4,4.
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