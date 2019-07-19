Меркель розкритикувала ксенофобський твіт Трампа про демократок

Канцлер Німеччини Ангела Меркель в п'ятницю засудила ксенофобські твіти президента Дональда Трампа, спрямовані проти чотирьох конгресвумен від демократів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Вона заявила, що атаки американського лідера "йдуть проти того, що робить Америку великою".

"Я твердо дистанціююся від (нападів) і відчуваю солідарність з жінками", - сказала вона журналістам.

"На мій погляд, сила Америки полягає в тому, що люди різного (походження) зробили свій внесок у те, що робить країну великою", - сказала вона.

У неділю Трамп закликав групу з чотирьох не білих прогресивних демократичних конгресвумен "повернутися" до країн свого походження.

Попри критику всередині країни, Трамп неодноразово повторював свою словесну атаку. "Якщо ви не щасливі тут, ви можете поїхати ... Йдеться про любов до Америки, деякі люди ненавидять нашу країну", - написав він у вівторок в Твіттері.

Висловлювання Трампа викликало міжнародний осуд. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей назвала його слова "абсолютно неприйнятними". Лідер Нової Зеландії Джасінда Ардерн сказала, що вона повністю не згодна з Трампом.