Меркель раскритиковала расистский твит Трампа о конгрессвумен

Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу осудил ксенофобские твиты президента Дональда Трампа, направленные против четырех конгрессвумен от демократов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Она заявила, что атаки американского лидера "идут против того, что делает Америку великой".

"Я твердо дистанцируюсь от (атак) и чувствую солидарность с женщинами", - сказала она журналистам.

"На мой взгляд, сила Америки заключается в том, что люди разного (происхождения) внесли свой вклад в то, что делает страну великой", - сказала она.

В воскресенье Трамп призвал группу с четверых не белых прогрессивных демократических конгрессвумен "вернуться" в страны своего происхождения.

Несмотря на критику внутри страны, Трамп неоднократно повторял свою словесную атаку. "Если вы не счастливы здесь, вы можете поехать ... Речь идет о любви к Америке, некоторые люди ненавидят нашу страну", - написал он во вторник в Твиттере.

Высказывания Трампа вызвало международное осуждение. Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй назвала его слова "абсолютно неприемлемыми". Лидер Новой Зеландии Джасинда Ардерн сказала, что она полностью не согласна с Трампом.