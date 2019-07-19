Німецькі церкви втратили 430 тисяч парафіян минулого року

Католицька церква Німеччини минулого року втратила 216 078 парафіян, а протестантські церкви втратили близько 220 000.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Згідно з даними, опублікованими Конференцією німецьких єпископів і Євангелічної церкви в Німеччині (EKD), загалом близько 23 мільйонів громадян Німеччини, як і раніше є членами католицької церкви, а 21,14 мільйона - членами протестантських церков.

Обидві групи складають 53,2% від загальної чисельності населення країни.

Членство в церкві може бути офіційно скасовано шляхом особистої заяви в органах місцевого самоврядування, іноді в окружному суді. При цьому немає необхідності вказувати причину свого рішення.

Члени Католицької і Протестантської церков сплачують до 9% свого оподатковуваного доходу в якості церковного податку. Гроші автоматично віднімаються, як податки на заробітну плату або соціальне страхування.

Кількість парафіян в церквах Німеччини знижується роками. Дослідження, опубліковане Фрайбурзьким університетом в травні, показало, що число людей, що належать до двох основних церков Німеччини, до 2060 року скоротиться вдвічі.

Попри відсутність статистичних даних про причини виходу, опитування, проведені офіційними особами в останні місяці, вказують на зв'язок зі скандалами, пов'язаними з сексуальним насильством, за участю католицької церкви.