Немецкие церкви потеряли 430 тысяч прихожан в прошлом году

Католическая церковь Германии в прошлом году потеряла 216 078 прихожан, а протестантские церкви потеряли около 220 000.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Согласно данным, опубликованным Конференцией немецких епископов и Евангелической церкви в Германии (EKD), в общей сложности около 23 миллионов граждан Германии по-прежнему являются членами католической церкви, а 21,14 миллиона - членами протестантских церквей.

Обе группы составляют 53,2% от общей численности населения страны.

Членство в церкви может быть официально отменено путем личного заявления в органах местного самоуправления, иногда в окружном суде. При этом нет необходимости указывать причину своего решения.

Члены Католической и Протестантской церквей уплачивают до 9% своего облагаемого налогом дохода в качестве церковного налога. Деньги автоматически вычитаются, как налоги на заработную плату или социальное страхование.

Количество прихожан в церквях Германии снижается годами. Исследование, опубликованное Фрайбургским университетом в мае, пришло к выводу, что число людей, принадлежащих к двум основным церквям Германии, к 2060 году сократится вдвое.

Несмотря на отсутствие статистических данных о причинах выхода, опросы, проведенные официальными лицами в последние месяцы, указывают на связь со скандалами, связанными с сексуальным насилием, с участием католической церкви.