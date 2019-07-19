Німеччина повернула італійській галереї викрадену нацистом картину

Міністр закордонних справ Німеччини у п’ятницю прибув до Флоренції, щоб повернути викрадену нацистом картину.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Натюрморт "Ваза з квітами" нідерландського барокового художника Яна ван Гейсума викрав зі знаменитої галереї Уффіці військовий Вермахту в 1943 році.

На церемонії повернення Маас говорив про "щасливе завершення мимоволі довгої подорожі" та підкреслив "глибоку дружбу між Німеччиною та Італією, яка зміцніла за багато років".

"Ваза з квітами" виставлялася в Уффіці понад століття, доки вояк Вермахту не вкрав картину під час вторгнення союзників до Італії.

Полотно вважалося втраченим протягом десятиліть, поки нащадки солдата не спробували продати його через лондонський аукціонний дім у 1990-х роках.

До тепер в музеї висіла репродукція картини, позначена словом "вкрадено" італійською, німецькою та англійською мовами.