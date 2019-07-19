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Германия вернула итальянской галерее похищенную нацистом картину

Пятница, 19 июля 2019, 18:51

Министр иностранных дел Германии в пятницу прибыл во Флоренцию, чтобы вернуть похищенную нацистом картину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Натюрморт "Ваза с цветами" нидерландского художника в стиле барокко Яна ван Гейсума похитил из знаменитой галереи Уффици военный Вермахта в 1943 году.

 

На церемонии возвращения Маас говорил о "счастливом завершении невольно долгого путешествия" и подчеркнул "глубокую дружбу между Германией и Италией, которая окрепла за многие годы".

"Ваза с цветами" выставлялась в Уффици более века, пока воин Вермахта не украл картину во время вторжения союзников в Италию.

Полотно считалось потерянным в течение десятилетий, пока потомки солдата не попытались продать его через лондонский аукционный дом в 1990-х годах.

До сих пор в музее висела репродукция картины, обозначена словом "украдено" на итальянском, немецком и английском языках.

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