У Франції після фіналу Кубка африканських націй затримали 200 людей
У багатьох французьких містах фанати футболу святкували перемогу Алжира над Сенегалом у фіналі футбольного Кубка африканських націй, проте подекуди відбулися сутички.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.
Тисячі людей вийшли святкувати на вулиці Парижа, Ліона, Марселя, Страсбурга та Тулузи. За даними французького Міністерства внутрішніх справ, по всій Франції затримали 198 осіб.
У Парижі поліція мобілізувала 2500 силовиків. Близько 1 ночі на вулицях, що прилягають до Єлисейських полів, вибухнули деякі ексцеси.
Радикали провокували поліцію, стріляючи феєрверками, петардами та кидаючи предмети, такі як скляні пляшки та камінням. У відповідь поліція застосувала сльозогінний газ. Проте за кілька хвилин ситуація нормалізувалася. У Парижі затримали 102 людини, з них 86 - у в'язниці.
Фани закликали засоби масової інформації не пов'язувати їх з вибухами.
Beaucoup d'engins pyrotechniques ont été utilisés ce soir, en majorité vers le ciel sans volonté de blesser, mais quelques uns vers les FDO. Face à eux des grenades lacrymogènes notamment #SENALG #ALGSEN #champselysees #CAN #paris pic.twitter.com/PYLnhxlmiA— Thibault Izoret (@TIM_7375) 19 липня 2019 р.
La gendarmerie intervient pour éteindre un feu de poubelle #SENALG #ALGSEN #champselysees #CAN #paris pic.twitter.com/zUOjIiR7tG— Thibault Izoret (@TIM_7375) 20 липня 2019 р.
Святкування відбувалися і в інших європейських містах. У Франції, де мешкають великі алжирські та сенегальські громади, святкування триватимуть до неділі.
В ніч на минулий понеділок, після півфінального матчу, по Франції затримали близько 280 учасників безладів.