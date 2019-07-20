Во Франции после финала Кубка африканских наций задержали 200 человек

Во многих французских городах фанаты футбола праздновали победу Алжира над Сенегалом в финале футбольного Кубка африканских наций, однако кое-где произошли столкновения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Тысячи людей вышли праздновать на улицы Парижа, Лиона, Марселя, Страсбурга и Тулузы. По данным французского Министерства внутренних дел, по всей Франции задержали 198 человек.

Читайте также Парламент Франции поддержал закон против языка ненависти в интернете

В Париже полиция мобилизовала 2500 силовиков. Около часа ночи на улицах, прилегающих к Елисейским полям, произошли некоторые эксцессы.

Радикалы провоцировали полицию, стреляя фейерверками, петардами и бросая предметы, такие как стеклянные бутылки и камни. В ответ полиция применила слезоточивый газ. Однако через несколько минут ситуация нормализовалась. В Париже задержали 102 человека, из них 86 - арестованы.

Фаны призвали средства массовой информации не связывать их с взрывами.

Beaucoup d'engins pyrotechniques ont été utilisés ce soir, en majorité vers le ciel sans volonté de blesser, mais quelques uns vers les FDO. Face à eux des grenades lacrymogènes notamment #SENALG #ALGSEN #champselysees #CAN #paris pic.twitter.com/PYLnhxlmiA — Thibault Izoret (@TIM_7375) 19 липня 2019 р.

Празднования происходили и в других европейских городах. Во Франции, где проживают большие алжирские и сенегальские общины, празднование продлятся до воскресенья.

В ночь на минувший понедельник, после полуфинального матча, по Франции задержали около 280 участников беспорядков.