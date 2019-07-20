Президент Сербії назвав "трюком" відставку прем'єра Косова, викликаного судом у Гаазі
Президент Сербії заявив, що рішення прем'єр-міністра Косова піти у відставку після виклику на допит до Спеціального трибуналу в Гаазі - це політичний трюк.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.
Aлександaр Вучич заявив у суботу, що відставка Рамуш Харадіна розрахована на отримання електоральних балів.
Він наполягав на тому, що це може посилити етнічну напруженість і надалі зашкодити зусиллям з метою відновлення переговорів про нормалізацію відносин між сторонами.
Харадинай заявив про свою відставку в п'ятницю, заявивши, що не хоче виступати в суді на посаді прем'єр-міністра.
Спеціальний трибунал в Гаазі був сформований для встановлення винних за скоєні під час війни у Косові злочини.
Харадінай був прем’єром Косова з 2017 року. Він вже вдруге йде з поста прем'єр-міністра через підозру у скоєнні військових злочинів.
Харадінай був командувачем Армії визволення Косова – албанського збройного формування, що відстоювало самостійність Косова від Югославії і боролося з сербськими силами у конфлікті 1998-1999 років.