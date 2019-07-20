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Президент Сербии назвал "трюком" отставку премьера Косово, вызванного судом в Гааге

Суббота, 20 июля 2019, 14:26

Президент Сербии заявил, что решение премьер-министра Косово уйти в отставку после вызова на допрос в Специальный трибунал в Гааге - это политический трюк.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Aлександaр Вучич заявил в субботу, что отставка Рамуша Харадина рассчитана на получение электоральных баллов.

Он настаивал на том, что это может усилить этническую напряженность и в дальнейшем повредить усилиям с целью возобновления переговоров о нормализации отношений между сторонами.

Харадинай заявил о своей отставке в пятницу, сказав, что не хочет выступать в суде в должности премьер-министра.

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Специальный трибунал в Гааге был сформирован для установления виновных за совершенные во время войны в Косово преступления.

Харадинай был премьером Косово с 2017 года. Он уже второй раз уходит с поста премьер-министра по подозрению в совершении военных преступлений.

Харадинай был командующим Армии освобождения Косово - албанского вооруженного формирования, отстаивал самостоятельность Косово от Югославии и боролось с сербскими силами в конфликте 1998-1999 годов.

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