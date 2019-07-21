У Німеччині невеликий літак під час падіння врізався в супермаркет, 3 загиблих

У німецькому місті Брухзаль розбився невеликий літак і після падіння він врізався в будівлю торгового центру.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Die Welt.

За словами поліції, жертвами авіакатастрофи стали 80-річний чоловік, який, ймовірно, був пілотом, 60-річна жінка та її 32-річний син.

Відомо, що літак прямував до баварського міста Дахау. Точна причина аварії поки невідома. Можливо, пілот хотів попрямувати до найближчої злітно-посадковій смуги і помилився під час посадки.

Літак врізався в будівлю господарського гіпермаркету Bauhaus, на щастя, там ніхто не постраждав.

На фотографіях видно, що літак пробив паркан і врізався в задню частину будівлі. На самому фасаді видно невеликі сліди зіткнення, людей було евакуйовано в якості запобіжного заходу.