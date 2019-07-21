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В Германии небольшой самолет при падении врезался в супермаркет, 3 погибших

Воскресенье, 21 июля 2019, 09:57

В немецком городе Брухзаль разбился небольшой самолет и после падения он врезался в здание торгового центра.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Die Welt.

По словам полиции, жертвами авиакатастрофы стали 80-летний мужчина, который, вероятно, был пилотом, 60-летняя женщины и ее 32-летний сын.

 

Известно, что самолет направлялся в баварский город Дахау. Точная причина аварии пока неясна. Возможно, однако, что пилот хотел направиться к ближайшей взлетно-посадочной полосе и сбился с курса.

Самолет врезался в здание хозяйственного гипермаркета Bauhaus, к счастью, там никто не пострадал.

На фотографиях видно, что самолет пробил забор и врезался в заднюю часть здания. На самом фасаде видны небольшие следы столкновения, тем не менее, было эвакуировано в качестве меры предосторожности.

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