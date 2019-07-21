Сильні пожежі на сході Португалії: 20 постраждалих

Понад 1000 пожежних борються з пожежами, що поширюються в східній Португалії, в результаті яких постраждали щонайменше дев'ять осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на португальське видання Expresso.

Пожежі спалахнули в суботу в районі Каштелу-Бранку, за 200 км на північний схід від столиці Лісабона.

До гасіння пожеж залучили 1100 пожежних, 360 одиниць техніки, 11 вертольотів і літаків. Військові допомагають ізолювати райони і чергують на під'їзних дорогах.

За даними місцевої влади, в результаті пожеж постраждали вісім пожежних і 12 цивільних, один із них доставлений до лікарні.

Сильні вітри ускладнюють пожежним боротьбу з полум'ям, але влада заявила, що сподівається незабаром взяти вогонь під контроль.

У неділю п'ять регіонів центральної та південної Португалії перебували в стані максимальної пожежної тривоги через суху погоду та вітер.

У 2017 році в цьому районі стався наймасштабніша пожежа в історії Португалії, в якій загинули близько 100 осіб.