Сильные пожары на востоке Португалии: 20 пострадавших
Более 1000 пожарных борются с пожарами, распространяющимися в восточной Португалии, в результате которых пострадали по меньшей мере девять человек.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на португальское издание Expresso.
Пожары вспыхнули в субботу в районе Каштелу-Бранку, 200 км к северо-востоку от столицы Лиссабона.
К тушению пожаров привлекли 1100 пожарных, 360 единиц техники, 11 вертолетов и самолетов. Военные помогают изолировать районы и дежурят на подъездных дорогах.
По данным местных властей, в результате пожаров пострадали восемь пожарных и 12 гражданских, один из них доставлен в больницу.
Сильные ветры затрудняют пожарным борьбу с пламенем, но власти заявили, что надеются вскоре взять огонь под контроль.
В воскресенье пять регионов центральной и южной Португалии находились в состоянии максимальной пожарной тревоги из-за сухой погоды и ветров.
В 2017 году в этом районе случился самый масштабный пожар в истории Португалии, в котором погибли около 100 человек.