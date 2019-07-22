Міністр оборони Німеччини обіцяє збільшити витрати відповідно до вимог НАТО

Новий міністр оборони Німеччини і лідер ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауер планує збільшити військові витрати до 2% ВВП, як того вимагає НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

Крамп-Карренбауер закликала уряд до 2024 року вжити заходів для підвищення німецьких військових витрат до 2%. Це означатиме збільшення витрат у мільярди євро.

Вона сказала, що уряд намагатиметься досягти мети НАТО, але додала, що "це не буде досягнуто за одну ніч".

"Ми взяли чітке зобов'язання перед НАТО щодо 2% ВВП. Я знаю, що ми не можемо цього досягти за один день, але я так само розумію, що ми мусимо це виконати", - сказала міністр.

Німеччина взяла на себе зобов'язання витрачати 2% ВВП на оборону на саміті НАТО в 2014 році. Але її фактичні витрати на сьогодні складають 1,3%.

Скарбницею у Німеччині керують соціал-демократи і в бюджеті до 2023 року вони планують знизити витрати на мільярд євро до 44 мільярдів євро наприкінці цього терміну.

Крамп-Карренбауер сказала, що використає весь свій вплив "як лідер партії і міністр оборони" для боротьби за збільшення витрат на осінній дискусії щодо бюджету в Бундестазі.